Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет, проходящем в Катаре.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, азербайджанский арбитр обслужит матч третьего тура группового этапа между сборными Вьетнама и Мали.

Помогать Масиеву будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов.

Четвертым арбитром назначен катарец Абдулхади Аль-Руайли, а функции резервного ассистента рефери будет выполнять его соотечественник Захи Снаид Аль-Шаммари.

Встреча состоится 26 ноября в спортивном комплексе Aspire Zone в Дохе.