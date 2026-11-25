https://news.day.az/sport/1877126.html Азербайджанские арбитры обслужат матч чемпионата мира в Катаре Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет, проходящем в Катаре. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, азербайджанский арбитр обслужит матч третьего тура группового этапа между сборными Вьетнама и Мали.
Азербайджанские арбитры обслужат матч чемпионата мира в Катаре
Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет, проходящем в Катаре.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, азербайджанский арбитр обслужит матч третьего тура группового этапа между сборными Вьетнама и Мали.
Помогать Масиеву будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов.
Четвертым арбитром назначен катарец Абдулхади Аль-Руайли, а функции резервного ассистента рефери будет выполнять его соотечественник Захи Снаид Аль-Шаммари.
Встреча состоится 26 ноября в спортивном комплексе Aspire Zone в Дохе.
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