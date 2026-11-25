Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выбор стартового состава на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, немецкий специалист объяснил свое решение выпустить с первых минут полузащитника Гави и крайнего защитника Алехандро Бальде.

"Они должны показать тот же уровень, что и на тренировках. Оба очень хорошо тренируются, но сегодня им необходимо продемонстрировать то же самое на поле", - заявил Флик в предматчевом интервью.

Для Гави этот выход в стартовом составе стал лишь третьим в нынешнем сезоне, тогда как Бальде впервые начал встречу с первых минут.

Отметим, что матч между "Сабахом" и "Барселоной" проходит на Бакинском олимпийском стадионе.