Автор: Акпер Гасанов

Сегодня состоялся визит министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса в Баку. И, вне всякого сомнения, подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Литвой означает переход сотрудничества на качественно новый уровень. Как отметил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, за годы независимости между двумя странами сформировалась солидная договорно-правовая база, включающая 45 двусторонних документов, ещё семь находятся в стадии разработки.

Первым рамочным документом стала декларация о развитии партнерских отношений, подписанная в 2007 году. Теперь же стороны закрепили стратегический характер взаимодействия, определив новые возможности для сотрудничества в политике, экономике, торговле, энергетике, транспорте и сфере региональной связанности. Это не просто очередное дипломатическое заявление. Литва является членом одновременно ЕС и НАТО, а потому развитие стратегического партнерства с ней открывает дополнительные каналы взаимодействия Баку с двумя важнейшими евроатлантическими структурами.

Соответственно, сегодняшний визит главы МИД Литвы в Баку вписывается в более широкую картину укрепления связей Азербайджана с государствами Европейского союза и НАТО, а также свидетельствует о растущем значении Баку в системе европейских интересов на Южном Кавказе. Мы видим, как создаётся политическая основа для более интенсивного диалога, расширения практического сотрудничества и продвижения интересов Азербайджана на европейском направлении.

Показательно, что сам Будрис прямо назвал Азербайджан важным партнером ЕС и НАТО в Южно-Кавказском и Каспийском регионах, а также стратегическим энергетическим и транспортным мостом между Европой и Азией. Это уже не просто дипломатический комплимент. За подобной оценкой стоят конкретные географические, экономические и инфраструктурные обстоятельства.

Азербайджан располагает энергетическими ресурсами, транспортными коридорами, выходом к Каспийскому морю и возможностями для организации транзита между Центральной Азией и Европой. В условиях, когда европейские государства стремятся диверсифицировать источники энергоснабжения и сократить зависимость от российских поставок, значение этих возможностей объективно возрастает. Вот и Будрис подтвердил, что Литва заинтересована в увеличении импорта природного газа и нефти и готова развивать соответствующее сотрудничество со странами Каспийского региона.

Отдельно он выделил потенциал Азербайджана в обеспечении поставок грузов из Центральной Азии в Европу. Таким образом, энергетическое сотрудничество дополняется транспортным измерением, а отношения Баку и Вильнюса приобретают значение не только для двух столиц, но и для более широкой системы европейской экономической безопасности. Но, не менее важным является политический контекст визита.

В последние недели Баку становится местом проведения встреч с руководителями внешнеполитических ведомств ведущих европейских государств. При этом особенно примечательна география их дипломатических маршрутов. Недавно Азербайджан посетил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Однако его программа предусматривала также поездку в Ереван. Иными словами, Берлин выстраивал диалог сразу с двумя государствами, между которыми продолжается процесс нормализации отношений.

Совершенно иначе выглядела поездка заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни. Он прибыл непосредственно в Баку, провёл переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым, а также принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме. Визит сопровождался участием представителей более чем 240 итальянских и азербайджанских компаний. Италия, являющаяся одним из крупнейших покупателей азербайджанских энергоносителей, продемонстрировала заинтересованность не только в сохранении сложившегося взаимодействия, но и в его дальнейшем расширении. В официальной программе этой поездки не было посещения Еревана или Тбилиси.

Теперь аналогичная особенность наблюдается и в случае с Литвой. Кястутис Будрис прибыл в Баку для переговоров с азербайджанским руководством, подписания стратегической декларации и обсуждения конкретных направлений сотрудничества. Его визит не предусматривает продолжения поездки в другие столицы Южного Кавказа. И это особенно интересно на фоне того, что уже 27 ноября Баку примет ещё одного представителя балтийского государства - министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну. Он примет участие в официальной церемонии открытия эстонского посольства в Азербайджане, а также проведёт встречи с представителями азербайджанского руководства. В опубликованной программе поездки также не заявлены визиты в Ереван и Тбилиси.

Последовательность этих событий позволяет обратить внимание на очевидную тенденцию: европейские столицы всё чаще рассматривают Баку как самостоятельное и необходимое направление внешнеполитического диалога, а не только как одну из остановок в рамках регионального турне. Причины этого вполне понятны. Азербайджан располагает ресурсами и инфраструктурой, без которых трудно представить полноценное развитие энергетических и транспортных связей между Европой и Центральной Азией. Кроме того, Баку играет важную роль в процессе формирования новой архитектуры регионального взаимодействия после завершения многолетнего армяно-азербайджанского конфликта.

Есть и ещё один важный момент. Литва с 1 января 2027 года будет председательствовать в Совете Европейского союза. Джейхун Байрамов прямо обозначил заинтересованность Баку в упрощении визового режима с ЕС и подчеркнул, что поддержка Вильнюса в продвижении этого вопроса имеет большое значение. Литовская сторона, в свою очередь, выразила готовность содействовать началу соответствующего диалога. Таким образом, стратегическое партнерство получает вполне конкретное практическое измерение: речь идёт не только о декларациях, но и о перспективах расширения контактов между гражданами, бизнесом и общественными структурами.

Всё это позволяет говорить о продуманной внешнеполитической модели Азербайджана. Баку не ставит перед собой задачу любой ценой добиваться полноценного членства в Европейском союзе или НАТО. Вместо этого страна развивает отношения с отдельными государствами, укрепляет стратегические партнерства, расширяет энергетические и транспортные связи, взаимодействует с евроатлантическими структурами там, где это отвечает национальным интересам. Такой подход позволяет сохранять самостоятельность в принятии решений, не отказываясь при этом от возможностей, которые открывает сотрудничество с ведущими мировыми центрами силы.

Таким образом, стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанная на приоритете национальных интересов и многовекторной дипломатии, позволила нашей стране выстроить отношения с различными центрами международной политики, не связывая себя исключительно с одним внешнеполитическим направлением. Сегодня эта линия получает новое подтверждение. Европейские министры приезжают в Баку для обсуждения не только двусторонних вопросов, но и более широких региональных задач. И чем больше таких контактов переходит из декларативной плоскости в практическую, тем отчётливее становится место Азербайджана в меняющейся политической и экономической конфигурации Южного Кавказа.