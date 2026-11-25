https://news.day.az/society/1877158.html

Названы место и время прощания с Эльмирой Шабановой

Церемония прощания с народной артисткой Эльмирой Шабановой состоится завтра. Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, церемония прощания с Эльмирой Шабановой пройдет 26 ноября в 11:00 в мечети Тезепир. Похоронят народную артистку на Ясамальском кладбище.