https://news.day.az/society/1877214.html В Баку спасли 7-летнего ребенка - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку спасли малолетнего ребенка, оставшегося в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры. Как передает Day.Az, происшествие произошло в девятиэтажном жилом доме на улице М. Хиябани.
В Баку спасли 7-летнего ребенка - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку спасли малолетнего ребенка, оставшегося в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.
Как передает Day.Az, происшествие произошло в девятиэтажном жилом доме на улице М. Хиябани.
После поступления сообщения на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям к месту происшествия были направлены спасатели.
Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения проникли через балкон в квартиру, расположенную на восьмом этаже.
Ребенок 2019 года рождения был спасен и передан родителям.
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