В Ясамальском районе Баку спасли малолетнего ребенка, оставшегося в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

Как передает Day.Az, происшествие произошло в девятиэтажном жилом доме на улице М. Хиябани.

После поступления сообщения на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям к месту происшествия были направлены спасатели.

Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения проникли через балкон в квартиру, расположенную на восьмом этаже.

Ребенок 2019 года рождения был спасен и передан родителям.