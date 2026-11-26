Сегодня в некоторых районах города Габала временно прекратится газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Загатальском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 26 ноября с 09:00 до их завершения будет временно приостановлена подача газа на улицах Насими и З. Алиевой в городе Габала.