Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над азербайджанским "Сабахом" (4:1) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на послематчевой пресс-конференции немецкий специалист отметил, что встреча получилась интересной, а добиться победы над бакинским клубом было непросто.

"В таких матчах побеждать не так легко. Особенно учитывая, что "Сабаху" нечего было терять. Они могли лишь преподнести сюрприз. Думаю, что на протяжении матча наш показатель владения мячом превышал 70 процентов", - заявил Флик.

Наставник каталонского клуба также выразил недовольство ошибками, допущенными его подопечными.

"Единственное, чем я остался недоволен, - это наши ошибки. Они были простыми, и мы должны избегать подобных ситуаций. Гол, который мы пропустили во втором тайме, также стал следствием ошибки. Это не тот футбол, в который мы хотим играть. Нам необходимо устранить эти недостатки", - подчеркнул специалист.

Вместе с тем Флик положительно оценил высокую интенсивность игры своей команды в начале второго тайма, когда каталонцы сумели забить три мяча за короткий промежуток времени.

Напомним, что благодаря победе в Баку "Барселона" довела количество набранных очков на общем этапе Лиги чемпионов до 12, тогда как в активе "Сабаха" осталось три очка.