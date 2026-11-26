Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас прокомментировал поражение от испанской "Барселоны" (1:4) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на послематчевой пресс-конференции литовский специалист отметил, что его подопечные хорошо начали встречу и в первом тайме старались не оставлять сопернику свободных зон.

"Еще перед игрой я говорил, что мы должны сделать все возможное и выложиться на поле по максимуму. Мы достаточно хорошо начали встречу. В первом тайме старались не оставлять сопернику свободных зон.

Я нахожусь у кромки поля, в непосредственной близости от происходящего. Я видел, как соперники передавали мяч, как перемещались и с какой скоростью двигался мяч. Я мог представить, через что проходили мои футболисты на поле, сколько сил они тратили на то, чтобы перекрывать свободные зоны и противодействовать игрокам соперника", - заявил Дамбраускас.

Напомним, что после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов в активе "Сабаха" три очка. Следующий матч бакинский клуб проведет 8 декабря против испанского "Вильярреала".