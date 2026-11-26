Тонкие наблюдения за природой, философские размышления о времени и красота мгновения стали главными темами поэтического вечера "Осенний вечер", посвящённого японской поэзии хайку. Мероприятие состоялось в старинной части Баку - Ичеришехер в рамках фестиваля MicroFest 2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, хайку зародилось в Японии и представляет собой особую форму короткой поэзии, в которой всего несколькими строками можно передать настроение, мимолётное впечатление, тонкое наблюдение за природой или глубокую философскую мысль. Его главная особенность - умение говорить о большом через малое, находить поэзию в обыденных мгновениях.

В последние годы интерес к этому жанру заметно растёт и в Азербайджане. Этому способствует созвучность хайку национальным поэтическим традициям, в которых особое место занимают образы природы, философское осмысление жизни и способность выражать глубокие чувства посредством лаконичных художественных форм. Старинные улочки Баку, особая осенняя атмосфера и лаконичность поэтических строк создали пространство для встречи литераторов разных поколений, объединённых интересом к одному из самых необычных жанров мировой поэзии.

В поэтическом вечере приняли участие известные и начинающие азербайджанские авторы: Рустам Гусейнов, Марат Шафиев, Эльмира Рагимова, Магсуд Юсифзаде, Лала Алиева-Клычкова, Узеир Мамедов и Арзу Манафлы.

Участники представили собственные произведения, поделились творческим восприятием жанра и размышлениями о природе, времени, человеке и мгновениях, которые нередко остаются незамеченными в повседневной жизни. Встреча стала возможностью не только услышать авторские хайку, но и познакомиться с индивидуальными подходами современных азербайджанских литераторов к этой поэтической форме.

Особое настроение вечеру придала сама атмосфера Ичеришехер, где историческая среда Старого города органично перекликалась с созерцательным характером японской поэзии. Завершилось мероприятие творческими импровизациями участников на тему осени, времени и мимолётности мгновения.

Поэтический вечер был организован в рамках фестиваля MicroFest 2026 в партнёрстве с Культурным клубом послов, Arts Council Azerbaijan, НПО "Səyahət" и Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер". Куратором мероприятия выступил Рустам Гусейнов.

Встреча стала ещё одним свидетельством того, что поэзия не знает географических и культурных границ, а несколько строк порой способны рассказать целую историю.