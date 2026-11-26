https://news.day.az/sport/1877167.html Фарид Гаибов поддержал "Сабах" в матче с "Барселоной" Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов посетил матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава ведомства опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с Бакинского олимпийского стадиона.
Фарид Гаибов поддержал "Сабах" в матче с "Барселоной"
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов посетил матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава ведомства опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с Бакинского олимпийского стадиона.
Гаибов сопроводил публикацию словами "We are Sabah" ("Мы - Сабах"), выразив тем самым поддержку действующему чемпиону Азербайджана.
Напомним, что встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 4:1.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре