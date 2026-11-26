https://news.day.az/society/1877164.html Мужчину задержали после обвинений в избиении и угрозах женщине - ФОТО В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении женщины. Инцидент стал предметом обсуждения после распространения в социальных сетях видеозаписей с пострадавшей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на опубликованных кадрах в соцсетях были видны телесные повреждения женщины.
Мужчину задержали после обвинений в избиении и угрозах женщине - ФОТО
В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении женщины. Инцидент стал предметом обсуждения после распространения в социальных сетях видеозаписей с пострадавшей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на опубликованных кадрах в соцсетях были видны телесные повреждения женщины. Она утверждает, что ее избил и угрожал ей мужчина по имени Аббас Гасанли.
На других видеозаписях запечатлено, как этот мужчина нападает на дом женщины и бросает камень в окно.
Подозреваемый задержан полицией. По факту проводится расследование.
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