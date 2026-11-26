Вингер испанской "Барселоны" Энтони Гордон признан лучшим игроком матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха" (4:1).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, английский футболист отметился голами на 31-й и 51-й минутах встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

Примечательно, что Гордон забил уже шесть голов в двух матчах Лиги чемпионов на территории Азербайджана. В феврале этого года, выступая за английский "Ньюкасл", он оформил покер в ворота агдамского "Карабаха".

Напомним, что летом этого года "Барселона" приобрела английского футболиста за 80 миллионов евро.