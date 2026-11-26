Автор: Лейла Таривердиева

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) устроил очередную истерику. Армянская контора выступила с официальным протестом против включения в каталог Библиотеки Конгресса книг профессора Фариды Сафиевой, в частности, издания "Иреван языком исторических документов".

Напомним, что презентации книги состоялась 11 октября в Нью-Йорке и 16 октября в Вашингтоне. Книга рассказывает историю нынешнего Еревана на основе архивных документов, фотографий, личных и семейных архивов, а также генеалогических материалов. Причем, часть документов введена в научный оборот впервые.

Минул месяц, и до диаспоры вдруг дошло, что в Библиотеке Конгресса, который диаспора считает после недавних промежуточных выборов своей площадкой для игр, поступило еще одно издание, где на основе неопровержимых фактов излагается реальная история региона.

Какие претензии предъявляет экстремистская организация? Главным аргументом диаспоры является то, что одна книга издана за счет финансирования со стороны Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, а вторая - при содействии Фонда Гейдара Алиева. ANCA обвиняет руководство Библиотеки в "академической добросовестности" и превращении в "инструмент продвижения" реальной истории региона в американских государственных институтах. Мол, в то время, как диаспора тратит миллионы на покупку резолюций и заявлений в Конгрессе относительно "спасения" армянского наследия, прямо под боком кто-то создает условия для того, чтобы американская научная и студенческая аудитория узнавала правду.

Кипящий от возмущения Армянский национальный комитет Америки требует от руководства Библиотеки объяснений, а от армянского кокуса в Конгрессе - проведения расследования "инцидента". Как это не смешно, обычную процедуру регистрации издания в фонде истерики из диаспоры считают "инцидентом". Между тем, таким же образом в фонд Библиотеки Конгресса попали многие труды армянских фальсификаторов, представлявших историю Южного Кавказа через призму армянских мифов и фантазий. В фондах этого учреждения содержится достаточно изданий, искажающих историю Карабаха, Азербайджана, 44-дневной войны. Азербайджанской стороне не приходит в голову требовать расследования и объяснений, как это безобразие оказалось на полках. Почему? Потому что это, пардон, идиотизм.

Армянство полагает, что подобными акциями обеспечивает себе уважение и заставляет дрожать коленки у каких-то библиотекарей, которые в следующий раз хорошо подумают, прежде чем сделать что-то, не спросив диаспору. Должно быть, у исполняющего обязанности директора Библиотеки Конгресса Роберта Ньюлена уже трясутся поджилки от такого наезда ANCA.

Аргументация протеста глупая, потому что обосновать умно то, почему диаспора против основанной на архивных документах книги об истории нынешней столице Армении, просто невозможно. Аргумент относительно финансирования издания государством не выдерживает критики. Претензии к содержанию тоже несерьезны, потому что автор основывает свои выкладки на документах. И не на сфальсифицированных, а достоверных.

То, что месяц армянство ничего не предпринимало, объясняется просто. 19 ноября руководство ANCA назначило доктора Роберта О. Крикоряна директором по исследованиям и анализу. Именно этот Крикорян стал автором всех этих обращений и требований. Этот деятелей перебрался в ANCA из Госдепартамента, из Бюро разведки и исследований, где просидел двадцать лет. До его прихода, в конторе не задумывались о расследовании "инцидента", возможно, даже не подозревали, что это "инцидент". Теперь знают. Крикорян очень полезная фигура для армянства. Правда, в Госдепе он был ему еще полезнее, но и сейчас может принести немало пользы благодаря оставшимся связям. И не исключено, что армянство добьется того, чтобы и.о. директора Библиотеки так и остался и.о.

Впрочем, нынешняя истерика не самая безумная. В октябре 2019 года диаспора дожала таки Конгресс США и вырвала у него резолюцию о признании "геноцида армян". После этого армянство и лобби сосредоточились на внесении изменений во все акты, сферы, риторику, где как-то затрагивался бы этот вопрос на пространстве Соединенных Штатов. Разумеется, не обошли стороной "реформы" и Библиотеку Конгресса.

Вначале сентября 2020 года, когда армянство еще думало, что впереди у "армянского дела" только безоблачные горизонты, лоббист-конгрессмен Дина Тайтус инициировала сбор подписей в Палате представителей под письмом к библиотекарю Конгресса Карле Дайан Хайден. В письме требовалось "исправить устаревшие и неточные данные о массовой резне армян" в свете признания Конгрессом событий 1915 года в армянской интерпретации. От библиотекаря требуется использовать "исторически точный термин" в предметной рубрике книг и других материалов, касающихся событий в Османской империи.

Ранее библиотекарь уже послала ANCA лесом, заявив, что не будут вносить изменения даже в свете резолюции Конгресса, поскольку подчиняется Белому дому и Госдепартаменту. Получив оплеуху, ANCA дала задание лобби. Проармянские конгрессмены очень любят собирать подписи. В письме лоббистки в дело было запущено любимое оружие армянства - обвинения в проведении интересов "иностранных правительств".

Письмо подействовало. Изменения были внесены, хотя президент Байден произнес слово "геноцид" только в апреле следующего года.

Интересно, что помимо ANCA, проармянской группы Конгресса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, никто за изменениями по этому поводу не обращался. Это говорит о том, что остальной Армерике глубоко наплевать на то, как называют армяне события 1915 года и как их назвал Конгресс. "Армянский вопрос" удерживается на поверхности только диаспорой.

Посмотрим, как будут развиваться события после нынешней истерики. Диаспора протащила в Конгресс десятки своих питомцев, которые ей обязаны. И насколько бы неадекватными не были требования армянства, не удивимся таким же неадекватным решениям по ним.

Впрочем, все это бессмысленная суета.