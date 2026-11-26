Вингер испанской "Барселоны" Энтони Гордон прокомментировал победу над азербайджанским "Сабахом" (4:1) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, английский футболист, оформивший дубль во встрече на Бакинском олимпийском стадионе, в интервью официальному сайту УЕФА выразил удовлетворение игрой команды и поделился впечатлениями от очередного визита в Азербайджан.

"В этой команде у меня многое получается. Сегодня мы провели отличный матч. Я забил два гола и очень этому рад. Но команда важнее всего. Думаю, мы очень хорошо играем. Как я уже говорил, такие дальние поездки даются непросто. Азербайджан - прекрасная страна, и я очень рад снова здесь оказаться. В целом мы показали хорошую игру, все прошло здорово", - заявил Гордон.

Примечательно, что английский футболист забил уже шесть голов в двух матчах Лиги чемпионов на территории Азербайджана. В феврале этого года, еще выступая за английский "Ньюкасл", Гордон оформил покер в ворота агдамского "Карабаха", а теперь отметился дублем в составе "Барселоны" в противостоянии с "Сабахом".

После пяти туров каталонский клуб набрал 12 очков, тогда как в активе азербайджанской команды осталось три очка.