https://news.day.az/hitech/1877014.html В Китае пожилых людей учат играть в видеоигры - ВИДЕО В китайских реабилитационных клиниках пожилым людям помогают восстанавливать подвижность конечностей с помощью видеоигр. Как передает Day.Az, например, в городе Фошань пенсионерам предлагают играть во Fruit Ninja с помощью роботизированной руки. Такие занятия помогают восстановить двигательные функции и улучшить подвижность конечностей.
В Китае пожилых людей учат играть в видеоигры - ВИДЕО
В китайских реабилитационных клиниках пожилым людям помогают восстанавливать подвижность конечностей с помощью видеоигр.
Как передает Day.Az, например, в городе Фошань пенсионерам предлагают играть во Fruit Ninja с помощью роботизированной руки.
Такие занятия помогают восстановить двигательные функции и улучшить подвижность конечностей.
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