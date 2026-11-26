Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегоднянему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня - отличный день для того, чтобы Овен подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Овна окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Овен поймет, как ее можно добиться.

Телец

Сегодня Телец способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Тельца будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Тельца идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет!

Близнецы

Сегодня в Близнецах проснется настоящий бухгалтер! Они сумеют к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Близнецы сегодня будут настроены столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Рак

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Рака будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Рак может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Рака могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Лев

Сегодня Лев может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Льва активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Льву же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно сегодня пригодится Деве даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - сегодня Дева будет способна на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Ее изобретательность и креатив не будут знать предела!

Весы

Сегодня мысли Весов будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать им покоя! Из-за этого бедные Весы способны буквально разрываться между делами и домом; с работы они могут украдкой звонить домой, из дома - на работу. Их усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Весов окажется на редкость успешной и продуктивной.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Скорпиону в два счета разделаться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Скорпион способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

Стрелец

Сегодня Стрелец разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Стрельцу сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Стрелец будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Козерог

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Козерога, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Козерог сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" - сегодня Козерог склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Козерог будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Водолей

Сегодня Водолей будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Водолея будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Водолею сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее - о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Рыбы

Сегодня меньше всего на свете Рыб будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так они себя будут вести. Звезды гороскопа наделяют их уверенностью в том, что они делают все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Рыбам под горячую руку - если они заняты каким-то делом, то в запале способны высказать все, что считают нужным. А вот спросить их мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Рыбы будут польщены.