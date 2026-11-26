Скорость зарядки смартфона не зависит только от мощности адаптера. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редактора портала Маринели Сиге, секрет быстрой зарядки смартфона заключается в правильном выборе адаптера и провода. Также на быстродействие будут влиять характеристики самого устройства и внешние условия. Специалист перечислила все факторы, на которые стоит смотреть.

Главным параметром Сиге назвала максимальную мощность зарядки, которую поддерживает смартфон. Если мощность ограничена 45 ваттами, то время зарядки не ускорить при подключении адаптера на 120 ватт. Тем не менее, если блок питания слабее, чем требуется смартфону, аппарат будет заряжаться медленнее.

Также провод для зарядки должен выдерживать необходимую мощность и поддерживать соответствующий стандарт передачи энергии. На это стоит обратить внимание при подборе кабеля. Кроме того, имеет значение и состояние батареи: если он изношена, то аккумулятор будет заряжаться медленнее и быстрее разряжаться.

В заключение Маринель Сиге напомнила, что на процесс зарядки влияют и внешние факторы. Так, если заряжать смартфон в жару, то специальный контроллер в устройстве может снизить мощность, чтобы не допустить перегрева.