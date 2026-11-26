Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Габриэл Жезус прокомментировал победу над азербайджанским "Сабахом" (4:1) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в послематчевом интервью бразильский футболист отметил, что состояние газона и многочисленные изменения в стартовом составе повлияли на игру каталонцев.

"Играть в Лиге чемпионов всегда сложно. Здесь тоже было непросто. Мы всегда хотим придерживаться игрового стиля "Барселоны". Однако сегодня из-за состояния газона и условий на поле ситуация была несколько иной. Многочисленные изменения в составе также сказались на нашей игре", - заявил Жезус.

По словам нападающего, футболистам, которые получают мало игрового времени, необходимо время для налаживания взаимопонимания на поле.

"Это было заметно в первые минуты матча. Однако затем мы улучшили свою игру, стали больше владеть мячом и создавать много голевых моментов".

Несмотря на забитый в ворота "Сабаха" мяч, бразилец признался, что остался недоволен собственным выступлением.

"Я очень рад, что забил, но провел не лучший матч. Надеюсь, что продолжу помогать команде своими голами. Рафинья забивает практически в каждой игре. Я тоже хочу получать больше шансов и игрового времени. Понимаю свое положение в команде и стараюсь оставаться в хорошей форме", - подчеркнул Жезус.

Отметим, что бразильский нападающий провел на поле все 90 минут встречи на Бакинском олимпийском стадионе, а на 60-й минуте забил четвертый гол каталонского клуба.