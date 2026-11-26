https://news.day.az/society/1877178.html Взрыв газа в доме в Газахском районе: пострадали мать и сын В Газахском районе в результате взрыва газовой плиты в жилом доме два человека получили ожоги. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано в селе Юхары Салахлы района. В больницу с ожогами доставлены жители села - мужчина 1961 года рождения М. Келаев и его мать, 1939 года рождения Д. Келаева.
Взрыв газа в доме в Газахском районе: пострадали мать и сын
В Газахском районе в результате взрыва газовой плиты в жилом доме два человека получили ожоги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано в селе Юхары Салахлы района.
В больницу с ожогами доставлены жители села - мужчина 1961 года рождения М. Келаев и его мать, 1939 года рождения Д. Келаева.
Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние М. Келаева оценивается как средней степени тяжести.
По предварительным данным, мать и сын пострадали в результате взрыва газовой плиты в доме, где они проживали.
К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.
По факту проводится расследование.
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