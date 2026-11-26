В Газахском районе в результате взрыва газовой плиты в жилом доме два человека получили ожоги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано в селе Юхары Салахлы района.

В больницу с ожогами доставлены жители села - мужчина 1961 года рождения М. Келаев и его мать, 1939 года рождения Д. Келаева.

Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние М. Келаева оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, мать и сын пострадали в результате взрыва газовой плиты в доме, где они проживали.

К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

По факту проводится расследование.