Футболист испанской "Барселоны" Гави поделился впечатлениями от победы над азербайджанским "Сабахом" (4:1) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, полузащитник в беседе с журналистами после встречи на Бакинском олимпийском стадионе особо отметил поддержку каталонского клуба в столице Азербайджана.

"Мы увидели, что в Баку у "Барселоны" много болельщиков. Честно говоря, это было очень приятно. Нам всегда радостно видеть любовь людей, поэтому мы очень счастливы", - заявил Гави.

Испанский футболист также признался, что дальний перелет, холодная погода и состояние газона создали определенные трудности для каталонцев.

"Это важная победа. Сегодня было непросто из-за дальней поездки и холодной погоды. Поле тоже было не в лучшем состоянии, газон был немного сухим. Но к этому нужно привыкать. Это футбол, и подобные обстоятельства никогда не могут служить оправданием. Мы постепенно наращивали темп и провели хороший матч. Поначалу испытывали определенные трудности, но затем поймали игровой ритм и в итоге победили", - отметил полузащитник.

Гави также высказался о ротации состава "Барселоны" и предстоящем напряженном графике команды.

"Действительно, некоторые из нас получают меньше игрового времени по сравнению с другими, но это не оправдание. Когда выходишь на поле, должен проявлять себя. Главный тренер всегда говорит, что каждый футболист получит свой шанс, когда придет время. Сезон длинный, каждый должен четко понимать свою роль и помогать команде завоевывать трофеи. Это самое главное. До зимнего перерыва нас ждут сложные матчи, но мы к ним готовы", - добавил Гави.

Напомним, что после победы над "Сабахом" каталонский клуб с 12 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре "Барселона" 8 декабря примет английский "Манчестер Сити".