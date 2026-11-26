Бывшие футболисты лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин и Александр Глеб посетили матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, прибывшие в Баку известные экс-футболисты наблюдали за встречей с трибун Бакинского олимпийского стадиона.

Особые эмоции у Аршавина и Глеба вызвал гол Джой-Ланса Миккельса, который на 63-й минуте после передачи Кристиана Нвачукву поразил ворота каталонского клуба.

Примечательно, что оба футболиста в свое время выступали за лондонский "Арсенал", а Глеб также защищал цвета "Барселоны", в составе которой стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009.

Напомним, что встреча в Баку завершилась победой испанского гранда со счетом 4:1.