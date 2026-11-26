https://news.day.az/autonews/1877015.html Почти тысяча мотоциклистов устроили гонки на пляже в Британии - ВИДЕО В Великобритании почти тысяча мотоциклистов приняли участие в экстремальных гонках Weston Beach Race, проходящих на песчаном побережье. Как передает Day.Az, участники одновременно стартуют и в течение трех часов преодолевают многокилометровую трассу с огромными дюнами, ямами и рыхлым песком.
Почти тысяча мотоциклистов устроили гонки на пляже в Британии - ВИДЕО
В Великобритании почти тысяча мотоциклистов приняли участие в экстремальных гонках Weston Beach Race, проходящих на песчаном побережье.
Как передает Day.Az, участники одновременно стартуют и в течение трех часов преодолевают многокилометровую трассу с огромными дюнами, ямами и рыхлым песком.
Обогнать соперников на такой трассе непросто: мотоциклы застревают в песке, гонщики падают, а участникам приходится постоянно лавировать между отстающими.
Соревнования требуют от гонщиков не только выносливости, но и умения справляться с трудными условиями трассы.
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