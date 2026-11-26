В Великобритании почти тысяча мотоциклистов приняли участие в экстремальных гонках Weston Beach Race, проходящих на песчаном побережье.

Как передает Day.Az, участники одновременно стартуют и в течение трех часов преодолевают многокилометровую трассу с огромными дюнами, ямами и рыхлым песком.

Обогнать соперников на такой трассе непросто: мотоциклы застревают в песке, гонщики падают, а участникам приходится постоянно лавировать между отстающими.

Соревнования требуют от гонщиков не только выносливости, но и умения справляться с трудными условиями трассы.