Соединенные Штаты Америки и Россия обсудили, какие шаги можно предпринять, чтобы обе страны не чувствовали угроз друг от друга. Об этом сообщил спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера он рассказал, что Москва "рассматривает НАТО как провокационную силу, которая расширяется на восток". "У нас состоялся очень интересный разговор с ними (с россиянами - прим. ТАСС) о том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы ни одна из сторон не чувствовала обоюдной угрозы", - отметил Кушнер.

Он добавил, что к конфликту на Украине "привела целая серия недоразумений, неверных решений и просчетов со стороны многих лидеров на протяжении многих лет". "Мы не можем изменить прошлое, но можем постараться извлечь из этого уроки. И наша цель заключается не только в том, чтобы выяснить, как добиться прекращения огня, но и в том, как создать надлежащие условия для прочного мира", - заключил спецпосланник президента США.