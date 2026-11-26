Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер лишатся возможности вести свободную борьбу между собой в двух оставшихся гонках сезона-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом заявил журналист издания The Race Марк Хьюз. По его информации, руководство "Феррари" ввело жесткие ограничения на внутрикомандное соперничество на предстоящих Гран-при Катара и Абу-Даби.

По словам Хьюза, действия обоих пилотов на трассе будут строго регламентированы. Хэмилтон и Леклер смогут атаковать гонщиков других команд, однако гоночные маневры в борьбе друг с другом окажутся под запретом.

Таким образом, на двух заключительных этапах чемпионата противостояние напарников по "Феррари" будет находиться под контролем командного мостика.