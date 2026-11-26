Volkswagen приступил к сборке предсерийных экземпляров нового городского электромобиля, который должен стать самой доступной моделью марки с ценой ниже € 20 000. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Производство организовано на заводе Autoeuropa в португальском Палмела, где уже сошли с конвейера первые предсерийные машины. На этом этапе специалисты тестировали инструменты, методы сборки, рабочие операции и время такта линии.

Серийное производство новинки запланировано на четвёртый квартал 2027 года. Пока автомобиль известен под внутренним обозначением ID.1, однако 22 октября 2026 года Volkswagen подал в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию имени ID. UP.

Это название отсылает к прежнему бензиновому городскому автомобилю Up, а приставка ID. соответствует электрической линейке марки. Сама по себе заявка не гарантирует, что именно этот шильдик появится на серийной машине, но указывает на намерение компании защитить имя.

Ожидается, что ID.1 станет первой серийной моделью концерна Volkswagen, построенной на электронной и программной архитектуре, совместно разработанной с Rivian. Эта архитектура отличиается минимальным набором блоков управления и поддерживает добавление новых функций при загрузке обновлений "по воздуху".

Ориентиры по габаритам и характеристикам, основанные на концепте ID. EVERY1 (на фото), таковы: длина около 3880 мм (между старым Up с его 3600 мм и ID. Polo с 4050 мм), батарея LFP ёмкостью 37 кВт·ч, двигатель мощностью 70 кВт, целевой запас хода не менее 250 км и багажник объёмом 305 литров.

Ранее европейские потребители просили Volkswagen добавить в линейку доступный электрокар. Выбор завода в Палмела руководство группы назвало решающим для достижения ценового ориентира ниже 20 тысяч евро: высокая эффективность предприятия даёт запас для конкуренции с Dacia Spring и Citroën ë-C3.