25 ноября состоялась церемония закрытия Второго Азербайджано-узбекского межпарламентского форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что проведенные в рамках форума панельные дискуссии охватили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью соответствующих комитетов наших парламентов и основными сферами сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. По ее словам, особая ценность этого формата связана с возможностями, которые он создает для прямого общения между членами парламентов, обмена законодательным опытом.

Затем она представила согласованный проект Бакинской декларации Второго Азербайджано-узбекского межпарламентского форума. Декларация была принята.

С. Гафарова отметила, что принятие Бакинской декларации важно с точки зрения обеспечения устойчивости и большей содержательности межпарламентского диалога. Реализация ее положений внесет вклад в укрепление законодательной базы двустороннего сотрудничества и выполнение договоренностей, достигнутых на уровне руководства наших государств.

Отмечалось, что одним из основных итогов Форума станет первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан.

С. Гафарова выразила надежду на то, что работа Комиссии обеспечит системное сотрудничество в приоритетных сферах, выдвинет новые инициативы и расширит возможности совместной деятельности.

Выступая на церемонии закрытия, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что обсуждения, проведенные в рамках форума, внесут вклад в дальнейшее укрепление союзничества, основа которого заложена нашими президентами, и развитие сотрудничества между нашими странами по новым направлениям. По ее словам, межпарламентское сотрудничество играет важную роль в расширении связей в сфере правового и международного сотрудничества, экономических и технологических проектов, гуманитарной и молодежной политики и вносит вклад в развитие межгосударственных отношений. Она отметила, что взаимный диалог между законодательными органами создает почву для укрепления доверия и реализации общих инициатив.

Т. Нарбаева подчеркнула важное значение Бакинской декларации, принятой по итогам Второго Азербайджано-узбекского межпарламентского форума.

Подводя итоги форума, С. Гафарова отметила, что новая "Дорожная карта" на 2027-2028 годы, подписанная между Милли Меджлисом Азербайджана и Олий Мажлисом Узбекистана, является важным результатом совместной работы.

На этом Второй Азербайджано-узбекский межпарламентский форум завершился.