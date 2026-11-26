Французские судебные органы приняли обеспечительные меры в отношении активов Google во Франции на сумму €1,9 млрд в связи с иском российской компании ООО "Гугл" в отношении компании Google Ireland Limited. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции, передает Day.Az.

"В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста на сумму €1,9 млрд", - сообщил он.

Адвокат уточнил, что речь не идет о прямой заморозке средств на счетах компании, а об обязательствах, которые могут иметься у Google France перед ирландской компанией в рамках договорных отношений между ними. "Это называется наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица, и Google France выступает в качестве третьего лица", - пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент готовится обращение в суд на территории Франции, а нынешнее уведомление от пристава носит обеспечительный характер перед началом рассмотрения дела по существу. Для фактического же ареста имущества необходима другая судебная процедура, которая может занять "по меньшей мере год". "Французский суд должен принять решение о том, может решение российского суда быть исполнено на территории Франции или нет", - пояснил он.