Автор: Лейла Таривердиева

Президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Азербайджан в 2027 году для участия в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на бизнес-форуме в Баку во вторник.

Помимо саммита ОИС, в следующем году Азербайджан и Индонезия будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений. Так что 2027 год может стать очень важным этапом в двусторонней взаимодействии стран, объединенных сотрудничеством не только в ОИС, но и во многих других международных организациях. В том числе в Движении неприсоединения. Индонезия является одним из основателей ДН, а Азербайджан хоть и присоединился только 2011 году, но уже имеет в организации непререкаемый авторитет, чему подтверждение - председательство в ДН в 2019-2023 годах.

Два года назад к этому списку прибавилась Организация экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), членом которой Азербайджан был избран в декабре 2024 года на XI саммите в Каире. Азербайджан стал девятым государством-членом и первым новым участником с момента основания D-8 в 1997 году. То есть до сих пор организация не расширялась, сохраняя ограниченный первоначальный состав. Поддержка Индонезии, являющейся одним из государств-основателей D-8, продемонстрировала наличие взаимопонимания между Баку и Джакартой по вопросам расширения международного экономического взаимодействия. Для Азербайджана членство в D-8 - не только возможность укрепить позиции в исламском мире, но и дополнительный канал выхода на рынки государств с большим демографическим и экономическим потенциалом.

В будущем году в Индонезии пройдет саммит D-8. В Индонезии ожидают, что для участия в саммите Президент Азербайджана совершит первый визит в эту страну. В Индонезии также ожидают обширную азербайджанскую бизнес-миссию.

Азиатский вектор внешней политики Азербайджана подкрепляется практическими шагами не менее активно, чем европейский. Недавний успешный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам показал, что Баку серьезно настроен развивать это направление и строит на него большие планы.

Индонезия - одна из крупнейших и богатейших стран Азии и седьмая по счету экономика мира. Экономика страны опирается на промышленный сектор и сферу услуг, продолжая стабильно расти. Так что для Азербайджана, занимающего лидирующие позиции в своем регионе, установление прочных и взаимовыгодных связей с Индонезией представляет большой интерес. Азербайджан заинтересован в укреплении своего присутствия в Юго-Восточной Азии, а Индонезия может рассматривать Баку как перспективного партнера для выхода на рынки Кавказа, Центральной Азии и Европы. В этом контексте двустороннее сотрудничество имеет значение не только для самих государств, но и для формирования более тесных связей между двумя динамичными регионами Евразии.

Географическая удаленность в данном случае не является препятствием.

Отношения Азербайджана и Индонезии постепенно выходят за рамки традиционного дипломатического взаимодействия, приобретая более выраженное экономическое и стратегическое измерение. Несмотря на значительную географическую удаленность, две страны имеют немало общих интересов, связанных с энергетической безопасностью, развитием транспортных коммуникаций, расширением торговых связей и укреплением сотрудничества в рамках международных организаций. Сегодня Баку и Джакарта располагают возможностями для формирования более масштабного партнерства, которое способно стать важным элементом сближения Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.

На бизнес-форуме в Баку неоднократно указывалось, что потенциал двусторонних отношений намного выше его реального уровня. Для индонезийских компаний интересны многие сферы Азербайджана. В том числе звучала заинтересованность в участии в проектах, реализующихся на освобожденных территориях. Рассматриваются возможности привлечения компаний из Индонезии к проектам по восстановлению и развитию Карабаха, в частности касающимся строительства дорог, больниц и прочей инфраструктуры. Примечательно, что Индонезия уже направила трех студентов для обучения в Карабахский университет. Для азербайджанской стороны этот шаг индонезийской стороны очень важен. Как и озвученное послом этой страны предложение содействовать детям шехидов в получении образования. Но это еще не все инициативы, касающиеся Карабаха, - Джакарта предлагает побратать азербайджанскую Шушу и индонезийский город Джокьякарта. Как и Шуша в Азербайджане, Джокьякарта занимает важное место в истории и развитии Индонезии.

Индонезия представляет для Азербайджана интерес как крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, обладающая значительным внутренним рынком, развитой промышленностью, природными ресурсами и растущими потребностями в энергоресурсах. В свою очередь, Азербайджан может предложить индонезийским партнерам не только энергетическую продукцию, но и возможности для инвестиционного сотрудничества, а также доступ к рынкам Кавказа, Центральной Азии и более широкого европейского пространства.

Индонезия, как отмечалось на бизнес-форуме, может предложить Азербайджану пальмовое масло, кофе, какао, специи, каучук, ваниль, гвоздику, корицу и мускатный орех. Страна, по словам посла Хелми, также производит морепродукты, включая креветки и тунца, а также продукты их переработки. Среди других категорий продукции, выпускаемой в стране, - текстиль, одежда, обувь, мебель из дерева и ротанга, упаковочные материалы и потребительские товары. Кроме того, Индонезия производит тяжелое оборудование для строительной отрасли, электронику, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование, косметику, продукты питания и др.

В течение 2026 года контакты между Баку и Джакартой приобрели заметную интенсивность.

В январе 2026 года министр культуры Индонезии Фадли Зон провел встречу с послом Азербайджана Рамилем Рзаевым, в ходе которой обсуждались перспективы расширения культурных обменов, сотрудничества в литературной сфере и сохранения исторического наследия. Особый интерес вызвала возможность проведения параллелей между произведением Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" и индонезийским литературным эпосом "Панджи". Обсуждались также подготовка меморандума о культурном сотрудничестве и проведение Дней культуры Азербайджана в Индонезии.

21 октября в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором департамента Азиатско-Тихоокеанского и африканского направлений МИД Индонезии Санто Дармосумарто. В тот же день прошел очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

В октябре же Баку посетил замминистра инвестиций и перерабатывающей промышленности Индонезии, заместитель председателя Координационного совета по инвестициям, зампредседателя Наблюдательного совета компании Pertamina Тодотуа Пасарибу. На встрече с замминистра экономики Анаром Ахундовым обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в сферах энергетики, нефтехимии, промышленности, торговли и инвестиций, реализации совместных проектов между SOCAR и Pertamina, а также возможности участия индонезийских компаний в проектах по восстановлению Карабаха.

Отметим, что Pertamina является государственной энергетической компанией, осуществляющей деятельность в сферах разведки и добычи нефти и природного газа, переработки, нефтехимии, поставок и распределения энергетической продукции.

В мае 2021 года министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере. Следующим этапом стало обсуждение практических возможностей реализации достигнутых договоренностей. В частности, в марте 2026 года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с послом Индонезии Берлианом Хелми. Стороны рассмотрели перспективы продолжения поставок азербайджанской нефти в Индонезию, участия в совместных проектах по разведке и добыче углеводородов, а также расширения взаимодействия между SOCAR и индонезийской государственной энергетической компанией Pertamina. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере нефтепродуктов и переработки нефти и газа.

По оценкам экспертов, потенциальное сближение SOCAR и Pertamina откроет Азербайджану дополнительные возможности присутствия на одном из наиболее перспективных рынков Азии, а Индонезии создаст условия для расширения международной кооперации в энергетическом секторе. Однако Баку и Джакарта не планируют ограничиваться нефтью и газом в энергетическом сотрудничестве. В ходе мартовских переговоров обсуждались возможности реализации проектов в области солнечной и ветровой энергетики, производства энергии из отходов и использования биомассы.

В обсуждениях между сторонами помимо энергетики присутствует развитие взаимодействия в сферах транспорта, инвестиций, гуманитарное и культурное сотрудничество. Азербайджанская сторона проявляет интерес к развитию ненефтяного экспорта в Индонезию, о чем говорил на бизнес-форму в Баку представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта Азербайджана Урфан Набиев. По его словам, азербайджанская сторона обратилась к индонезийским компаниям с предложением рассмотреть перспективы организации производственных объектов, формирования совместных предприятий и расширения их присутствия в регионе. Для азербайджанской стороны, отметил Набиев, особенно важно определить товары с высоким экспортным потенциалом, упростить выход на рынки и выстроить каналы сбыта для ненефтяной продукции Азербайджана.

В целом можно наблюдать заметную активизацию и желание обеих сторон как можно скорее перейти к конкретным экономическим проектам.