Футболист азербайджанского "Сабаха" Алексей Исаев прокомментировал поражение от испанской "Барселоны" (1:4) в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник в беседе с журналистами после встречи на Бакинском олимпийском стадионе подчеркнул особую значимость этого противостояния для азербайджанского футбола.

"Сегодня мы подарили нашей стране праздник. Надеюсь, всем понравилось. Большую часть матча мы провели без мяча. Нам есть чему поучиться у соперника, поэтому продолжим работать. Просто нужно реализовывать создаваемые голевые моменты", - заявил Исаев.

Футболист также отметил важность полученного опыта, особенно для местных игроков.

"Мы выступаем в Лиге чемпионов. Да, проиграли, и это вызывает сожаление и разочарование. Но мы знали, против кого играем. Рад, что сегодня местные футболисты вышли на поле и сыграли. Это бесценный опыт", - подчеркнул полузащитник.

По словам Исаева, в оставшихся матчах главного еврокубкового турнира "Сабах" не намерен отказываться от своего игрового стиля.

"Наверное, сегодня вы видели, что мы не закрывались в обороне. Старались прессинговать соперника, отбирать мяч. И это против "Барселоны". В следующих матчах также будем играть в свой футбол. Никто не собирается садиться в оборону и выжидать", - добавил Исаев.

Напомним, что после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" с тремя очками занимает 33-е место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Валдаса Дамбраускаса проведут 8 декабря на выезде против испанского "Вильярреала".