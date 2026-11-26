По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в результате ДТП с участием бензовоза на севере Каира. Такие данные привело Министерство здравоохранения Египта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На текущий момент в больницы поступили 15 пострадавших вследствие инцидента, число погибших возросло до 30", - говорится в заявлении ведомства. В Минздраве добавили, что на место происшествия направлено 39 машин скорой помощи, а все медучреждения в районе ДТП приведены в состояние повышенной готовности.

Телеканал Cairo24 сообщил, что бензовоз перевернулся и загорелся в районе Эль-Варак на севере Каира. Огонь быстро перекинулся еще на несколько машин, оказавшихся в момент инцидента рядом с перевернувшейся автоцистерной. Что стало причиной взрыва топлива в бензовозе, телеканал не уточнил, но отметил, что, по данным его источников, незадолго до случившегося на трассу упал кабель под напряжением. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули распорядился оказать необходимую медицинскую помощь и выплатить финансовые компенсации всем пострадавшим и семьям погибших.