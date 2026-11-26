26-27 ноября в Армении состоится расширенный двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в четверг в заявлении для прессы инициативы "Мост мира".

Как сообщается, в рамках круглого стола будут обсуждаться мирная повестка, согласованная на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также инициативы, направленные на укрепление и институционализацию азербайджано-армянского мирного процесса.

"На встрече также будут рассмотрены меры по формированию и развитию взаимного доверия между двумя обществами, возможности для устойчивого экономического сотрудничества, развития торговли и создания маршрутов транспортного сообщения на Южном Кавказе. В повестку обсуждений также входят гуманитарные вопросы, работа с молодежью, сфера образования, а также перспективы установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран", - говорится в сообщении.