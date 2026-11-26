Министерство обороны Великобритании впервые со времен холодной войны призвало ветеранов готовиться к призыву на войну и предложило им поучаствовать в военных учениях. Об этом сообщает газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, впервые со времен холодной войны около 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва получили письма с предложением добровольно принять участие в учениях, в том числе во флагманских учениях НАТО Steadfast Defender следующей весной.

По данным издания, письма были направлены ветеранам, недавно уволившимся из армии и подлежащим призыву в исключительных обстоятельствах. В письмах, разосланных во все три рода войск, также содержалась просьба обновить контактные данные и предоставить сведения о текущей работе и навыках. Британское министерство обороны назвало эту рассылку "практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания".

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