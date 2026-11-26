Взрыв произошел на территории топливного терминала компании Bangchak в районе Бангна в Бангкоке.

Об этом сообщила администрация района в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На нефтехранилище Bangchak произошел взрыв. Жителям в его окрестностях настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться в целях обеспечения безопасности", - говорится в опубликованном сообщении.

Согласно информации властей, ситуация взята под контроль. Сведения о возможных пострадавших и причинах инцидента пока не приводятся.