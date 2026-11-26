https://news.day.az/world/1877269.html В Таиланде на нефтехранилище произошел взрыв - ВИДЕО Взрыв произошел на территории топливного терминала компании Bangchak в районе Бангна в Бангкоке. Об этом сообщила администрация района в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "На нефтехранилище Bangchak произошел взрыв.
В Таиланде на нефтехранилище произошел взрыв - ВИДЕО
Взрыв произошел на территории топливного терминала компании Bangchak в районе Бангна в Бангкоке.
Об этом сообщила администрация района в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На нефтехранилище Bangchak произошел взрыв. Жителям в его окрестностях настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться в целях обеспечения безопасности", - говорится в опубликованном сообщении.
Согласно информации властей, ситуация взята под контроль. Сведения о возможных пострадавших и причинах инцидента пока не приводятся.
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