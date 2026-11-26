Правительство Армении одобрило создание ЗАО "Компания развития TRIPP", которая будет действовать в армянской юрисдикции и управлять проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале правительства.

"Компания будет создана в соответствии с законами Армении как закрытое акционерное общество, в котором у американской стороны будет долевое участие в 74%, а у Армении - 26%. Совет директоров компании будет состоять из пяти человек, трое из которых будут назначаться американской стороной, а двое - армянской. В то же время закрепляется обязательное согласие армянской стороны при принятии стратегически важных решений", - сказала замминистра юстиции Кристине Галечян.

Она отметила, что будет выделен блок из 16 вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласия обеих сторон, в частности речь идет о политических решениях, участии третьих сторон, выборе инвесторов и соблюдении концессионных соглашений.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

28 октября парламент Армении в ходе заседания ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP. 11 ноября того же года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения. 23 ноября 2026 года Пашинян дал официальный старт практическим работам по строительству проекта TRIPP на юге страны, в Сюникской области.

Согласно документу, для управления "Маршрутом Трампа" должна быть создана управляющая компания TRIPP Development Company (ЗАО "Компания развития TRIPP"), доля Армении в которой составляет 26%, а американской стороне принадлежит 74%. Соглашение заключено на срок 49 лет, после чего, если стороны договорятся о продлении сотрудничества, доля Армении увеличится до 49%, а доля США составит 51%.