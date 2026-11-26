Компания Microsoft объявила о запуске инициативы "код красный", в рамках которой пересмотрит механизмы предотвращения крупных сбоев в работе своих систем. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Microsoft объявила "код красный" для пересмотра методов предотвращения серьезных сбоев и реагирования на них после того, как 24-часовой сбой указал на недостатки в ее инженерных системах", - говорится в сообщении.

Основной задачей инициативы является создание процедур, которые позволят устранять масштабные сбои в течение часа.