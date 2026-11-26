Соглашение по TRIPP Development Company планируется подписать в течении недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 26 ноября в ходе обсуждения вопроса об утверждении соглашения.

Премьер-министр также сообщил, что подготовительная работа к практической реализации проекта TRIPP уже началась.

"Подготовительные работы к практической реализации проекта TRIPP мы начали уже в понедельник. То есть на площадке ведутся работы по очистке, в частности, на железнодорожном участке, подготовительные работы на строительной площадке. Параллельно сейчас мы также занимаемся проектированием автомобильной, железнодорожной и линий электропередач. Все это делает правительство Республики Армения. Как только будет полностью сформирована TRIPP Development Company, мы передадим ей работу, чтобы она могла продолжить с того же места, и мы смогли свести к минимуму потери во времени", - сказал Пашинян.

Он охарактеризовал проект как одну из крупнейших экономических и финансовых инициатив со времен независимости Армении, также подчеркнув процессы, которые ожидаются параллельно с ним.

Пашинян затронул вопрос информирования общественности о проекте, подтвердив подход к работе, основанный на прозрачности.

"Здесь также важно, чтобы все, о чем мы говорили, было зафиксировано в публичных письменных документах. Я думаю, это самое главное. Наш принцип всегда заключался и продолжает заключаться в том, что мы будем работать над всеми вопросами абсолютно прозрачно, чтобы не возникало лишних вопросов или темных углов. Мы должны продолжать следовать этой логике и в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), и в других случаях", - подчеркнул премьер-министр.

23 ноября было официально объявлено о запуске практической фазы проекта TRIPP, совместно реализуемого правительствами Армении и США. Проект направлен на развитие региональной транзитной связности на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран.