Автор: Зульфугар Ибрагимов

Группа из 46 организаций так называемого "гражданского общества" накануне наделала много шума, обратившись к ОБСЕ с призывом ни в коем случае не допустить председательства Азербайджана в организации в 2027 году. Под забавным текстом в стиле истерик времен бакинского "Евровидения" подписались структуры, в последнее время скинутые с пьедестала "решающего голоса". Да, были времена, когда так называемые правозащитники, всевозможные фонды и хельсинкские группы, хоть и неформально, имели право голоса и активно вмешивались во все, что происходило на постсоветском пространстве и особенно на Южном Кавказе. Но эта мода прошла, и сегодня от них отмахиваются как от мух и комаров.

Список подписантов очень смешон. Такое впечатление, что многие названия придумывались на ходу. Заказчики акции очень спешили, потому что решение вопроса председательства выходит на финишную прямую и можно опоздать. Обращает на себя внимание, что в списке много непонятных организаций из стран-партнеров Азербайджана, и особенно педалируется Украина. Видимо, в расчете на привлечение большего внимания европейской публики. Мол, если украинцы против, значит, и Европа. Откуда-то повыдерганы в большом количестве белорусские "правозащитники", которых прежде в антиазербайджанских кампаниях не использовали. Нынешний пасквиль - это прямо какое-то новое слово в акциях против Баку.

Разбирать ту чушь, которая приводится в обращении "организации гражданского общества", не стоит. Это традиционный набор антиазербайджанских нарративов, набивших оскомину и никому не интересных. Обвинения, что Азербайджан, мол, не сможет ничего добиться в вопросах безопасности пространства ОБСЕ, защиты климата и прав человека, тоже не заслуживают анализа. Всем известно, как работают инициативы Азербайджана на обширном регионе, включающем Южный Кавказ, Центральную Азию и более широкое пространство. Если кто-то и знает, как решать проблемы, то это Баку.

ОБСЕ в настоящее время испытывает институциональный паралич и кризис преемственности. Из-за правила консенсуса, требующего согласия всех 57 стран-участниц, организация остается заблокированной даже по базовым техническим вопросам, таким, как принятие бюджета. До конца года чуть более месяца, а вопрос председательства так же все еще не решен. Заявки на председательство в 2027 году подали Кипр и Грузия. Обе кандидатуры забанены. Кипру закрыла дорогу Турция, а против Грузии выступил Евросоюз, поддерживающий кандидатуру Кипра. Кипр на сегодня - единственный официальный кандидат, но Турция не дает согласия, из-за чего даже было созвано экстренное заседание Постоянного совета в Вене.

Учитывая серьезные разногласия, размежевание интересов, симпатий и позиций даже на пространстве самого Евросоюза, организации нужно изменить механизмы и перейти от выборов к ротации. С таким предложением выступил нынешний председатель ОБСЕ Швейцария. 19 ноября на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Швейцария представила модель ротации председательств на три года вперед для повышения предсказуемости и регионального баланса. Инициатива получила поддержку большинства из 57 государств-участников, но споры вокруг кандидатур остаются.

По информации ОБСЕ, помимо Азербайджана, заинтересованность в председательстве на 2027-2029 годы выразили Армения, Австрия и Норвегия. Сохраняются пока что также заявки Кипра и Грузии. В начале декабря в Лугано пройдет заседание Совета министров ОБСЕ, на котором марафон блокировок будет продолжаться.

Антиазербайджанская тусовка подала голос потому, что определенные круги очень боятся, что Азербайджан окажется фаворитом среди других кандидатов. Если проследить за событиями последних недель, можно увидеть, что на пространстве ОБСЕ у Баку имеются большой авторитет и серьезные шансы получить голоса. Не будем утверждать, что среди членов ОБСЕ у Азербайджана только друзья. Это, конечно, не так. Тут вопрос интересов и возможностей. На пространстве ОБСЕ масса проблем, и выбирать главой структуры какую-либо страну единственно по принципу "устраивает всех" неправильно. Швейцария вменяет себе в заслугу как председателя то, что ОБСЕ в 2026 году удалось выжить. Выходит, выжить - это главная задача? Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе хочет что-то значить, ей следует научиться решать проблемы.

О том, как ОБСЕ "умеет" это делать, мы знаем на собственном опыте. Многие годы эта организация держала монополию на посредничество в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Это посредничество не принесло ничего, кроме затягивания конфликта и углубления проблемы. Из числа 57 стран-членов в качестве посредниц были выбраны три самых неподходящих и менее всего заинтересованных в справедливом результате страны. Такой подход показал, что ОБСЕ вряд ли сумеет оправдать свое название. И то же самое касается всех прочих конфликтов и проблем на пространстве организации.

Если ОБСЕ наконец, созреет как организация, способная на серьезные шаги, то страны-члены перестанут спорить и смешивать собственные симпатии с интересами Европы. Пока что все, что происходит, говорит об обратном. И если по Кипру Турцию не удастся уломать, скорее всего, единогласно будет избрана Норвегия.

Так что "организации гражданского общества" напрасно так напрягались, сочиняя пасквиль в адрес Баку.