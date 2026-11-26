Некоторое время назад в социальных сетях распространились сообщения и видеокадры о незаконном вмешательстве в архитектурный памятник местного значения, расположенный по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 9, в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, на первом этаже исторического здания демонтировали входную дверь и заменили ее современной стеклянной конструкцией.

В связи с этим Исполнительная власть города Баку провела соответствующее расследование. В ходе проверки информация, распространившаяся в социальных сетях, подтвердилась. Был установлен факт вмешательства в исторический архитектурный памятник.

По результатам проверки было обеспечено восстановление исторической входной двери в ее первоначальном виде, а также возвращение зданию его первоначального архитектурного облика.

Кроме того, владельцу объекта разъяснили недопустимость самовольного вмешательства в исторические и культурные памятники и вынесли официальное предупреждение о недопущении подобных случаев в будущем.

Исполнительная власть города Баку еще раз обращает внимание на то, что любые ремонтные, реконструкционные или другие изменения на исторических памятниках должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства и с согласия соответствующих органов.