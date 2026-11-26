Испанские журналисты, посетившие столицу Азербайджана, поделились своими впечатлениями от матча "Сабах" - "Барселона" (1:4).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в репортажах специальных корреспондентов La Vanguardia, ARA и Mundo Deportivo, посвященных встрече пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, особое внимание уделяется не только игре команд, но и атмосфере на Бакинском олимпийском стадионе, поведению болельщиков и особенностям азербайджанского клуба.

В частности, корреспондент La Vanguardia Анаис Марти Эрреро начала свой репортаж с описания полной луны над Баку, пиротехники, музыки, присутствия президента Азербайджана Ильхама Алиева на трибунах и около 400 военнослужащих, выполнявших, по ее наблюдениям, функции стюардов.

Одним из наиболее любопытных моментов для испанской журналистки стала реакция местных болельщиков на действия нападающего "Барселоны" Энтони Гордона. Англичанина освистывали практически при каждом касании мяча.

Причину такого отношения к футболисту Эрреро связала с событиями февраля нынешнего года, когда Гордон, выступая за "Ньюкасл", забил четыре мяча в ворота "Карабаха" (6:1) в Баку в рамках Лиги чемпионов. Учитывая соперничество "Сабаха" и "Карабаха" в чемпионате Азербайджана, журналистка предположила, что подобное поведение болельщиков могло быть проявлением национальной солидарности.

Не осталась без внимания и работа системы звукового оповещения стадиона. Эрреро обратила внимание на объявления, звучавшие на разных языках, в том числе азербайджанском и испанском, а также на музыкальное сопровождение встречи. Особенно критично журналистка отозвалась о мелодии, прозвучавшей после гола Джой-Лэнса Микелса, сравнив ее с музыкой на сельском празднике.

"Неудачная потеря мяча Фермином еще больше оживила невыносимую систему звукового оповещения стадиона, которая разразилась очередной мелодией, словно на закрытии сельского праздника, отмечая гол Микелса, лучшего бомбардира "Сабаха", - написала специальный корреспондент La Vanguardia Анаис Марти Эрреро.

Заинтересовал журналистку и интернациональный состав "Сабаха". Она отметила, что в стартовом составе бакинского клуба были представлены десять национальностей, тогда как в общей сложности в распоряжении литовского специалиста Валдаса Дамбраускаса находятся футболисты 18 национальностей.

Что касается непосредственно игры, то Эрреро признала, что до первого гола каталонцев разница в классе команд не была столь очевидной.

"На 30-й минуте складывалось ощущение полного равенства", - написала журналистка.

Еще один специальный корреспондент в Баку, Тони Падилья из каталонского издания ARA, обратил внимание на холодную и ветреную погоду, размеры Бакинского олимпийского стадиона и характер поддержки со стороны трибун. По его субъективному впечатлению, значительная часть зрителей пришла на стадион прежде всего ради возможности увидеть вживую футболистов "Барселоны".

При этом Падилья высоко оценил самоотдачу подопечных Дамбраускаса в дебюте встречи.

"Сабах", которым литовский тренер руководит с почти советской дисциплиной, создал три явных голевых момента в первые минуты", - отметил корреспондент ARA.

По словам журналиста, чрезмерная расслабленность каталонцев в сочетании с высокой мотивированностью хозяев привела к тому, что в течение первых 30 минут "Барселона" испытывала серьезные трудности. Многочисленные потери мяча позволяли азербайджанской команде организовывать опасные контратаки, а местные болельщики на какое-то время поверили в возможность сенсации.

Падилья также провел историческую параллель, вспомнив латвийский "Сконто" и российский "Рубин" - команды, которые в прошлом доставляли немало неприятностей каталонскому гранду. По мнению журналиста, "Сабах" стремился повторить их путь, однако в конечном итоге индивидуальное мастерство футболистов "Барселоны" предопределило исход противостояния.

Схожие оценки прозвучали и в репортаже специального корреспондента Mundo Deportivo Жоана Поки, озаглавленном "Экзотическая разгромная победа обновленной "Барселоны".

Испанский журналист назвал энтузиазм футболистов "Сабаха" одной из отличительных особенностей первого тайма. Он выделил опасные действия Ду Кейроса и Кристиана Нвачукву.

По мнению Поки, именно первый гол Гордона позволил каталонцам обрести спокойствие после неуверенного начала встречи.

"Сабах" сопротивлялся с энтузиазмом, но ему не хватало точности на завершающей стадии атак", - подчеркнул журналист.

Во втором тайме, по его оценке, разница в уровне исполнителей стала определяющим фактором. При этом гол Микелса позволил азербайджанской команде сохранить честь в историческом для нее противостоянии.

Таким образом, несмотря на крупный счет, все три испанских корреспондента сошлись во мнении, что в первой трети встречи "Сабах" сумел навязать борьбу одному из самых титулованных клубов Европы, однако не воспользовался своими возможностями забить первым.