Во время матча между "Сабахом" и "Барселоной" на Бакинском олимпийском стадионе произошел романтический эпизод.

Как сообщает Day.Az, молодой человек, пришедший на игру вместе со своей возлюбленной, неожиданно сделал ей предложение руки и сердца во время совместной фотосессии.

Кадры трогательного момента распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Девушка поделилась своими эмоциями на странице в социальной сети.

"Для меня это было больше, чем просто предложение руки и сердца... Это была мечта, которую я давно хранила в своем сердце. Ты исполнил и это мое желание, подарив мне момент, о котором я мечтала. Спасибо тебе за все, как же хорошо, что ты есть в моей жизни...", - написала она.