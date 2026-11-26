Посольство США в Баку не будет работать 26 и 27 ноября в связи с празднованием Дня благодарения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством США в Азербайджане.

"Желаем всем приятного и радостного Дня благодарения!", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что временным поверенным в делах США в Азербайджане является Эми Карлон. Она приступила к исполнению обязанностей заместителя главы миссии 23 июня 2025 года, а 3 июля дипмиссия объявила о ее назначении временным поверенным в делах.