https://news.day.az/politics/1877228.html Посольство США в Баку не будет работать два дня Посольство США в Баку не будет работать 26 и 27 ноября в связи с празднованием Дня благодарения. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством США в Азербайджане. "Желаем всем приятного и радостного Дня благодарения!", - говорится в сообщении посольства.
Посольство США в Баку не будет работать два дня
Посольство США в Баку не будет работать 26 и 27 ноября в связи с празднованием Дня благодарения.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством США в Азербайджане.
"Желаем всем приятного и радостного Дня благодарения!", - говорится в сообщении посольства.
Отметим, что временным поверенным в делах США в Азербайджане является Эми Карлон. Она приступила к исполнению обязанностей заместителя главы миссии 23 июня 2025 года, а 3 июля дипмиссия объявила о ее назначении временным поверенным в делах.
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