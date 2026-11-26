https://news.day.az/society/1877231.html Трагический инцидент на стадионе в Баку перед игрой "Сабах"-"Барселона" Вчера около 20:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с Национального олимпийского стадиона, расположенного в Сабунчинском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.
Трагический инцидент на стадионе в Баку перед игрой "Сабах"-"Барселона"
Вчера около 20:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с Национального олимпийского стадиона, расположенного в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.
Отмечается, что по указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.
"Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины до прибытия врача", - добавили в ведомстве.
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