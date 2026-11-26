В Азербайджане осуждены двое граждан Ирана, задержанные в Международном аэропорту Гейдар Алиев при попытке пересечь границу по фальшивым документам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, супружеская пара из иранского города Урмия прилетела авиарейсом из Ирана в Баку, однако была задержана на контрольно-пропускном пункте. При проверке выяснилось, что лица, представившиеся гражданами Румынии - Андрей Попеску (1992 г.р.) и Елена Попеску (1995 г.р.), на самом деле являются гражданами Ирана.

В ходе расследования было установлено, что супруги заплатили 22 тысячи евро за изготовление поддельных румынских паспортов на вымышленные имена.

По этим документам они планировали использовать Баку как транзитный пункт для дальнейшего вылета в одну из европейских стран.

По факту в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела были переданы на рассмотрение в Хазарский районный суд.

Решением суда мужчина приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы, а его супруга - к 1 году и 2 месяцам заключения.