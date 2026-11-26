В январе 2027 года британские домохозяйства столкнутся с резким ростом счетов за электроэнергию, которые увеличатся на 26 процентов. Об этом сообщило Independent со ссылкой на британский энергетический регулятор Ofgem, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Максимальная сумма, установленная этим органом, вырастет на 443 фунта стерлингов в год, или на 36,91 фунта в месяц. В итоге среднестатистическая семья в Соединенном Королевстве будет платить 2166 фунтов стерлингов в год.

Как пояснил регулятор, подорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Активисты уже назвали эту новость "кошмаром перед Рождеством" для миллионов британцев. По мнению координатора Коалиции по борьбе с топливной бедностью Саймона Фрэнсиса, для миллионов людей это означает холодные дома и растущие долги.