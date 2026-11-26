В общеобразовательных школах Гобустанского района назначены новые директора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, кандидаты, успешно прошедшие собеседование на вакантные должности директоров, назначены соответствующим приказом директора агентства Эшги Багирова.

Так, директором городской полной средней общеобразовательной школы № 1 имени Алексея Черняевского назначен Адалят Камалов, полной средней общеобразовательной школы села Текле - Гюльнар Атамогланова, полной средней общеобразовательной школы села Хилмилли - Гюнель Имамализаде.

Кроме того, директором общей средней общеобразовательной школы села Челов имени Яшара Садыгова назначен Шахин Ибрагимов, а общей средней общеобразовательной школы села Джаирли имени Расима Гусейнова - Бугдай Азаде.

Новые директора были представлены коллективам школ с участием председателя Гобустанского районного комитета Профсоюза работников науки и образования Махира Солтанова и сотрудников сектора образования.