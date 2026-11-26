Уже несколько лет распространяется информация о строительстве новой альтернативной дороги, которая напрямую соединит жилой комплекс MİDA в Ясамальском районе с территорией "Кактус" в направлении улицы Шарифзаде.

По словам жителей этой территории, в связи со строительством новой дороги планируется снос ряда частных домов. На этих домах уже нанесены номера.

Жители также сообщили, что, по имеющейся информации, за каждый квадратный метр домов будет выплачена компенсация в размере 2700 манатов.

Как передает Day.Az, председатель Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж, комментируя ситуацию Milli.Az, заявил, что размер компенсации определяет Кабинет министров независимо от того, в какой части Ясамальского района находится территория.

По его словам, практика показывает, что в Ясамальском районе компенсация за каждый квадратный метр жилой площади составляет 2300-2700 манатов. Для нежилых помещений размер компенсации устанавливается на 30-50% выше по сравнению с жилыми.

В. Орудж отметил, что целесообразнее определять размер компенсации на основании оценки, проведенной экспертами.

"Указанная территория расположена достаточно близко к центру города. Несмотря на распространение неофициальной информации о сносе этой территории, данный вопрос официально не подтвержден", - подчеркнул он.