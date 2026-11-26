В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах возможен слабый туман.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем - 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах - 10-15 градусов мороза, днем - 0-5градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az