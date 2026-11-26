Американский миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции его компании SpaceX. Об этом 26 ноября он заявил в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании и одну от меня лично", - написал он.

Маск уточнил, что подарит акции в 2027 году. По информации издания CNBC, миллиардеру принадлежат 4,8 млрд акций SpaceX. При этом в Соединенных Штатах живут примерно 72 млн несовершеннолетних.