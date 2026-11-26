https://news.day.az/hitech/1877238.html Маск пообещал подарить по две акции SpaceX каждому ребенку в США Американский миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции его компании SpaceX. Об этом 26 ноября он заявил в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании и одну от меня лично", - написал он.
Маск пообещал подарить по две акции SpaceX каждому ребенку в США
Американский миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции его компании SpaceX. Об этом 26 ноября он заявил в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании и одну от меня лично", - написал он.
Маск уточнил, что подарит акции в 2027 году. По информации издания CNBC, миллиардеру принадлежат 4,8 млрд акций SpaceX. При этом в Соединенных Штатах живут примерно 72 млн несовершеннолетних.
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