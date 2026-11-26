В результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления таможенного контроля на воздушном транспорте, были обнаружены золотые украшения, скрытые от таможенного контроля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Как отмечается, личный досмотр был проведен в отношении гражданина Индии, прибывшего рейсом Дубай - Баку. В ходе проверки были обнаружены два ожерелья общей стоимостью 166 610 манатов, изготовленные из золота 750-й пробы весом 79,27 грамма и бриллиантов общим весом 57,779 карата.

Украшения были спрятаны от таможенного контроля с использованием методов, затрудняющих их обнаружение.

По факту проводится расследование.