В Баку задержали пассажира с бриллиантами на 166 тысяч манатов
В результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления таможенного контроля на воздушном транспорте, были обнаружены золотые украшения, скрытые от таможенного контроля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
Как отмечается, личный досмотр был проведен в отношении гражданина Индии, прибывшего рейсом Дубай - Баку. В ходе проверки были обнаружены два ожерелья общей стоимостью 166 610 манатов, изготовленные из золота 750-й пробы весом 79,27 грамма и бриллиантов общим весом 57,779 карата.
Украшения были спрятаны от таможенного контроля с использованием методов, затрудняющих их обнаружение.
По факту проводится расследование.
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