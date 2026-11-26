Началась пятая встреча в рамках инициативы "Мост мира".

Как передает Day.Az, об этом говорится в четверг в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

"На этот раз встреча проходит в Армении. В мероприятии принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданского общества Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

Отметим, что диалоговая платформа "Мост мира" была создана с целью укрепления доверия и налаживания устойчивого диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В рамках платформы стороны регулярно проводят встречи, в ходе которых обсуждают мирный процесс, региональную безопасность, вопросы СМИ и роль гражданского общества.

Первая встреча состоялась 21-22 октября 2025 года в Ереване, где были определены основные направления диалога. Следующая встреча прошла 21-22 ноября 2025 года в Баку с участием экспертов и представителей НПО обеих стран.

Последняя встреча состоялась 10-12 апреля в Габале. В ходе встречи обсуждались вопросы развития диалога и содействия установлению прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.

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